Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области может повлиять на месячный бюджет семей.

В Шосткинской общине объявили о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, что коснется вывоза твердых бытовых отходов в старостинских округах, передает Politeka.

В исполнительный комитет горсовета поступили заявки от трех предприятий: КП «Благоустройство 2019», КП «Хозяин» и ОСМД «Мелиоратор». Они предлагают пересмотреть тарифы, чтобы учесть рост расходов на обслуживание и логистику.

В Мироновском старостинском округе, где услуга предоставляет ОСМД «Мелиоратор», нынешняя цена составляет 124,17 грн за кубометр, что равняется 17,55 грн на одного человека. Новый расчет предполагает повышение до 180,72 грн. за кубометр или 20 грн. на человека.

В Воронежском округе тариф для жителей, пользующихся услугами КП «Благоустройство 2019», может возрасти с 193,18 до 247,40 грн за кубометр. Пересчет на одного человека составит 30,50 грн.

Местные власти отмечают, что окончательное решение об изменениях тарифов будет приниматься после обсуждения заявок и согласования с соответствующими контролирующими органами.

Эксперты советуют жителям заранее планировать расходы и следить за сообщениями, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области может отразиться на месячном бюджете семей.

Кроме того, в Сумской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

Изменения касаются рейса №6261 Люботин – Лебединская. К станции Тростянец-Смородино экспресс движется по привычному расписанию, однако со станции Тростянец-Смородино теперь отправляется в 17:48 вместо 17:30.

Соответственно, прибывает на конечную станцию ​​он в 19:33 вместо 19:15. Также скорректировано расписание №6266 Лебединская – Сумы.

