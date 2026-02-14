Нова система оплати проїзду в Хмельницькому поступово охоплює всі види міського транспорту та приготована для повної цифровізації процесу.

У транспорті Хмельницького повністю відмовляться від оплати готівкою. За словами заступника міського голови, найближчим часом у громадському транспорті, включно з маршрутками, планують запровадити лише електронну оплату проїзду. Пасажирам радять адаптуватися до змін вже зараз.

Готівка у міських автобусах та маршрутках може залишитися в минулому. У міській раді повідомили, що у перспективі розрахуватися купюрами за проїзд стане неможливо.

Про це розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. Він уточнив, що великогабаритний транспорт уже практично повністю обладнаний системами безготівкової оплати.

«Великогабаритні сьогодні забезпечені на 99%, можна сказати, на 100%. Можливо, десь є окремі технічні моменти, але по суті всі автобуси мають таку можливість», — зазначив посадовець.

Пасажири можуть оплачувати проїзд електронним квитком, банківською карткою або смартфоном. Найближчим часом аналогічну систему впровадять і в малих маршрутках.

«Те саме буде найближчим часом навесні з малими маршрутками. Ми дамо можливість людям користуватися електронними засобами оплати», — пояснив Микола Ваврищук.

Водночас, за словами заступника міського голови, кількість пасажирів, які користуються картками, поки що менша, ніж очікували в міській раді.

«Для мене було здивуванням, що не так багато людей користуються картками. Я думав, що ми легко сягнемо 40–50%. Сьогодні цей показник менший, ніж ми очікували», — зазначив він.

Посадовець наголосив, що перехід на безготівкову оплату — це не лише питання зручності, а й контролю. «Це допомагає нам більше у контролі, більше у розумінні, скільки сьогодні є пільговиків, скільки людей загалом користується транспортом», — підкреслив Ваврищук. За його словами, місто поступово рухається до повної відмови від готівки у транспорті.

«Маємо розуміти, що найближчим часом можливості розрахуватися готівкою взагалі не буде. Тому рекомендую всім користуватися картками, адаптуватися вже зараз. Це насправді зручно», — підсумував заступник міського голови.

Таким чином, нова система оплати проїзду в Хмельницькому поступово охоплює всі види міського транспорту та приготована для повної цифровізації процесу.

