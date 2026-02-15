В некоторых населенных пунктах Полтавской области в понедельник, 16 февраля 2026 года, будут применять дополнительные графики отключения света.

Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Полтавской области на понедельник, 16 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 16 февраля коснутся Нехворощанского сельского территориального общества в Полтавской области. По данным облэнерго, обесточивание там будет происходить с 8:00 до 16:00 в с. Ливенское (для некоторых домов по ул. Луговая, Степная, Первого Мая), а с 8:00 до 17:00 – Нехвороща (Садовая, пер. Родниковый) и Андреевка (Заречная, Центральная).

Также плановые ограничения электроснабжения в понедельник будут действовать на территории Чернухинского поселкового общества, пишет Politeka. С 9:00 до 15:00 без электроэнергии останутся некоторые жители сел Вороньки по ул. Лесная и Белоусовка (Мележика, Молодежная, пер. Молодежный).

Кроме того, в Полтавской области дополнительные графики отключения света 16 февраля 2026 года с 8:00 до 20:00 будут применять в пределах Омельницкого сельского территориального общества, а именно в таких населенных пунктах:

Варакуты (Автозаводская, Новая);

Радочины (Садовая, Степная, Набережная, Молодежная, Кременчугская, Червоной Калины, пер. Свободный);

Демидовка (Веселая, Садовая, Украинской Победы);

частично Яремовка, Щербухи, Ковали, Найденовка.

