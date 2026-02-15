У деяких населених пунктах Полтавської області в понеділок, 16 лютого 2026 року, будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Полтавській області на понеділок, 16 лютого 2026, повідомляє Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 16 лютого торкнуться Нехворощанської сільської територіальної громади в Полтавській області. За даними обленерго, знеструмлення там відбуватимуться з 8:00 до 16:00 у с. Лівенське (для деяких будинків по вул. Лугова, Степова, Першого Травня), а з 8:00 до 17:00 – Нехвороща (Садова, пров. Джерельний) та Андріївка (Зарічна, Центральна).

Також планові обмеження електропостачання в понеділок діятимуть на території Чорнухинської селищної громади, пише Politeka. З 9:00 до 15:00 без електроенергії залишаться деякі мешканці сіл Вороньки по вул. Лісова та Білоусівка (Мележика, Молодіжна, пров. Молодіжний).

Крім того, в Полтавській області додаткові графіки відключення світла 16 лютого 2026 року з 8:00 до 20:00 будуть застосовувати в межах Омельницької сільської територіальної громади, а саме в таких населених пунктах:

Варакути (Автозаводська, Нова);

Радочини (Садова, Степова, Набережна, Молодіжна, Кременчуцька, Червоної Калини, пров. Вільний);

Демидівка (Весела, Садова, Української Перемоги);

частково Яремівка, Щербухи, Ковалі, Найденівка.

