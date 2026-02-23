Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується лише харчуванням.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновила роботу на початку січня 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Ініціативу знову запустив волонтерський простір «Гостинна хата» у межах сезону «Їжа Життя».

Гарячі обіди та напої готують щодня. Видача розпочинається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Підтримку можуть отримати люди поважного віку та внутрішньо переміщені особи, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Команда просить містян повідомляти про тих, хто найбільше потребує турботи. Такий підхід дозволяє спрямовувати ресурси адресно й швидко реагувати на звернення.

Координатори уточнюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується лише харчуванням. У просторі надають консультації з соціальних питань, допомагають зорієнтуватися серед доступних сервісів та створюють можливість для спілкування.

Проєкт працює на постійній основі. Його завдання — підтримати самопочуття літніх громадян, зберегти активність і забезпечити атмосферу уваги.

Окремо діє формат адресної підтримки для людей із суттєвими фінансовими труднощами. Передбачено доставку готових страв додому та базовий супровід.

З моменту відновлення здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Це допомагає зменшити навантаження на пункт видачі.

У центрі радять завчасно уточнювати графік роботи та стежити за офіційними повідомленнями. Мешканцям рекомендують звертатися наперед, щоб волонтери могли спланувати обсяги приготування й забезпечити стабільну видачу страв.

