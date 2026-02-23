Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області не стало несподіваним навантаженням на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття. Власники приватних будинків тепер сплачують 37,50 гривні на місяць за одну особу, мешканці багатоповерхівок — 36,55 гривні. Рахунки формуються автоматично, додаткових дій від абонентів не потребують.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що нові тарифи пов’язані зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області дозволяє підтримувати стабільну роботу систем поводження з відходами та забезпечувати якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для тих, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Контроль нарахувань і планування сімейного бюджету допомагає забезпечити стабільні послуги та підтримувати інфраструктуру в належному стані.

Тарифи враховують пільги та державну підтримку соціально вразливих категорій населення. Крім цього, підвищення включає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання та утримання житлового фонду.

Мешканцям радять відстежувати офіційні повідомлення комунальних служб, щоб бути в курсі актуальних тарифів, можливих компенсацій і змін у нарахуваннях. Додатково рекомендується заздалегідь планувати витрати, щоб підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області не стало несподіваним навантаженням на сімейний бюджет.

