Нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане єдиним способом розрахунку за проїзд у всьому громадському транспорті.

У Хмельницькому офіційно запровадили нову систему оплати проїзду, яка поступово замінює готівкові розрахунки у всьому громадському транспорті, передає Politeka.

Міська влада повідомляє, що відтепер пасажири зможуть оплачувати поїздки лише електронними засобами: банківськими картками, смартфонами або спеціальними електронними квитками.

За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, великогабаритні автобуси вже практично повністю обладнані системами безготівкової оплати.

«Сьогодні забезпечення на 99%, можна сказати, майже на 100%. Можливо, є окремі технічні нюанси, але загалом всі автобуси готові», — зазначив посадовець.

Малі маршрутки також будуть підключені до нової системи у найближчі тижні. Пасажирам радять заздалегідь адаптуватися до змін, щоб уникнути незручностей при оплаті. Міська рада наголошує, що готівка у транспорті поступово стає застарілим способом розрахунків і найближчим часом повністю зникне.

Микола Ваврищук підкреслив, що перехід на електронну оплату не лише зручний, а й допомагає контролювати пасажиропотік та точну кількість пільговиків.

«Це дозволяє нам зрозуміти, скільки людей користується транспортом загалом і які категорії пасажирів переважають», — пояснив він. Наразі частка користувачів карток менша, ніж очікувала міська влада, але планується її поступове збільшення.

Електронна система також полегшує статистичний облік і підвищує прозорість роботи транспорту. Вона дає можливість відслідковувати завантаженість маршрутів, оптимізувати логістику та покращити обслуговування мешканців. За словами заступника мера, цифровізація оплати є ключовим кроком до повного відходу від готівки.

Водночас міська влада нагадує, що пасажирам необхідно адаптуватися до змін вже зараз. Незабаром нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане єдиним способом розрахунку за проїзд у всьому громадському транспорті. Це дозволить зробити перевезення більш зручними та сучасними, а також сприятиме ефективнішому контролю і плануванню маршрутної мережі.

