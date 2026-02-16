В целом работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет выбирать между разными уровнями погрузки.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает разные сферы занятости, сообщает Politeka.

В регионе появляются предложения, где люди постарше могут найти стабильную занятость. На сайте work.ua представлены вакансии с разными условиями труда и уровнем ответственности.

Среди вариантов – должность грузчика в компании ФЛП Гермак. Работники принимают товарно-материальные ценности на склад, размещают их в соответствующих зонах и готовят для отправки на торговые точки. Средняя зарплата составляет 26000 гривен. Компания предлагает полную занятость, дружеский коллектив и комфортные условия в городе Брисполь. Предыдущий опыт на складе и готовность к физическому труду будут преимуществом.

Другой вариант – вакансия режиссера монтажа в Национальной общественной телерадиокомпании Украины в Кропивницком. Заработок на этом посту - 19 960 гривен. Сотрудники занимаются монтажом видеоматериалов, подготовкой инфографики для эфира и обеспечивают оперативную готовность контента. Для работы важно высшее образование и знание программ Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition и After Effects. Офисный график.

Также доступна должность младшего оператора АЗС в сети OKKO с зарплатой в 13 000 гривен. Работники заправляют автомобили, консультируют клиентов и поддерживают чистоту оборудования и территории. Компания гарантирует официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничный, а также медицинское страхование для каждого сотрудника.

В целом, работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет выбирать между разными уровнями нагрузки, сочетать занятость с личными делами и оставаться активными в профессиональной жизни.

