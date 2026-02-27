Подорожчання проїзду в Кіровоградській області впливає на щоденні витрати мешканців.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області офіційно зачепило місто Олександрію, де 29 січня під час засідання виконкому ухвалили рішення про перегляд тарифів на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

Інформацію про зміну вартості опублікували на сайті Олександрійської міської ради. Рішення набуло чинності з 9 лютого 2026 року.

Причини підвищення

У міськраді пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний із економічними чинниками. Зокрема, мінімальна зарплата працівників транспорту зросла більш ніж на 30%, а вартість запчастин та технічного обслуговування збільшилася понад 50%.

Без коригування перевізнику було б складно забезпечувати стабільну роботу транспортних засобів, зазначають у відомстві. До цього часу поїздка в межах міста коштувала 12 гривень, а маршрут до селища Олександрійського обіймався пасажирам у 18 гривень.

Нові тарифи

Після підвищення на міських маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 поїздка тепер коштує 15 гривень. На напрямку до селища Олександрійського вартість зросла до 20 гривень.

Перевізник, міське підприємство «Олександрійський транспорт», спочатку запропонував встановити тарифи понад 19 гривень за поїздку містом та 27 гривень до селища. Управління економіки провело детальний аналіз пасажиропотоку та перевірку поданих розрахунків.

За результатами обстеження економічно обґрунтований тариф визначили на рівні 15,95 гривні по місту та 21,30 гривень до селища. Комісія округлила цифри до зручних сум, які й підтримав виконком.

Вплив на жителів

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області впливає на щоденні витрати мешканців, особливо тих, хто регулярно користується міським і приміським транспортом. Для пасажирів це означає потребу закладати додаткові кошти у сімейний бюджет та планувати поїздки за новими тарифами.

Міська влада наголошує, що нові розцінки дозволять перевізнику підтримувати транспорт у належному стані та забезпечити регулярне обслуговування всіх маршрутів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.