Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності, повідомляє Politeka.

У громадах Київської області діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Місцева влада пояснює, що зміни зумовлені зростанням витрат на енергію, обслуговування обладнання та зарплати персоналу.

У Ставищенській територіальній громаді кубометр води коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн із податком, водовідведення – 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Актуальні тарифи оприлюднені на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Заступник селищного голови контролює дотримання нових розцінок. Місцеве ЖКП підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам підприємства та гарантує безперебійне водопостачання.

Влада радить мешканцям заздалегідь планувати витрати, стежити за повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих громадян передбачені пільги і державна допомога, щоб пом’якшити фінансове навантаження.

Експерти наголошують, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і підтримує стабільну роботу інфраструктури.

Місцевих жителів закликають уважно стежити за змінами та своєчасно реагувати на нові розцінки

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

