В Кировоградской области продолжают оказывать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, а также другую гуманитарную поддержку для нуждающихся.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в нескольких государственных учреждениях, работающих с переселенцами и социально уязвимыми категориями населения, сообщает Politeka.

Речь идет как об обеспечении бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, так и о предоставлении временного убежища, психологической поддержки и базовых вещей первой необходимости.

В частности, в областном социальном центре матери и ребенка принимают внутренне перемещенные лица на ночлег. Некоторые семьи с детьми могут оставаться там на несколько дней.

Людям предоставляют возможность самостоятельно приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортных условиях.

Центр снабжен детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляют благотворители.

Еще одна локация, где доступна гуманитарная поддержка в Кировоградской области работает на базе Центральноукраинского государственного дома художественного и технического творчества Helen Arutunian.

В заведении можно получить помощь, консультацию психолога и воспользоваться убежищем во время воздушной тревоги в подвальном хранилище.

Мастер-классы для детей и взрослых проводят в понедельник, среду и пятницу в 11:00. Учреждение расположено по адресу Вокзальная, 14 и работает с ПН по ПТ с 8:00 до 18:00.

Кроме того, гуманитарный штаб действует в помещении Школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. В этом пункте переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и взять с собой еду.

