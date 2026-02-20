У Кіровоградській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а також іншу гуманітарну підтримку для тих, хто цього потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати у кількох державних установах, які працюють з переселенцями та соціально вразливими категоріями населення, повідомляє Politeka.

Йдеться як про забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, так і про надання тимчасового прихистку, психологічної підтримки та базових речей першої необхідності.

Зокрема, в обласному соціальному центрі матері та дитини приймають внутрішньо переміщених осіб на ночівлю. Деякі сім’ї з дітьми можуть залишатися там на кілька днів.

Людям надають можливість самостійно приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у комфортних умовах.

Центр забезпечений дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надають благодійники.

Ще одна локація, де доступна гуманітарна підтримка в Кіровоградській області, працює на базі Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

У закладі можна отримати допомогу, консультацію психолога та скористатися прихистком під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Майстеркласи для дітей і дорослих проводять у понеділок, середу та п’ятницю об 11:00. Установа розташована за адресою Вокзальна, 14 та працює з ПН по ПТ з 8:00 до 18:00.

Крім того, гуманітарний штаб діє у приміщенні Школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. У цьому пункті переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти їжу з собою.

