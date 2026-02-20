Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати у кількох державних установах, які працюють з переселенцями та соціально вразливими категоріями населення, повідомляє Politeka.

Йдеться як про забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, так і про надання тимчасового прихистку, психологічної підтримки та базових речей першої необхідності.

Зокрема, в обласному соціальному центрі матері та дитини приймають внутрішньо переміщених осіб на ночівлю. Деякі сім’ї з дітьми можуть залишатися там на кілька днів.

Людям надають можливість самостійно приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у комфортних умовах.

допомога, гуманітарна допомога

Центр забезпечений дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надають благодійники.

Ще одна локація, де доступна гуманітарна підтримка в Кіровоградській області, працює на базі Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

У закладі можна отримати допомогу, консультацію психолога та скористатися прихистком під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Майстеркласи для дітей і дорослих проводять у понеділок, середу та п’ятницю об 11:00. Установа розташована за адресою Вокзальна, 14 та працює з ПН по ПТ з 8:00 до 18:00.

Крім того, гуманітарний штаб діє у приміщенні Школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. У цьому пункті переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти їжу з собою.

