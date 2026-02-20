Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет пассажирам общественного транспорта рассчитываться быстро и бесконтактно с помощью смартфона.

Новая система оплаты за проезд в Винницу внедрена через цветные QR-коды, постепенно появляющиеся во всем общественном транспорте города, сообщает Politeka.

О введении новой системы оплаты за проезд в Виннице проинформировали в местной транспортной компании.

QR-коды от ПриватБанка выделяются желтым цветом, а monobank – розовым, но пассажиры могут рассчитываться картой любого банка.

Согласно рекомендациям Винницкой транспортной компании, пользователям нужно выбрать свой банк, отсканировать QR и подтвердить транзакцию в приложении.

После завершения на экране смартфона появляется электронный билет с таймером действия 60 минут. Через приложение «Приват24» пользователи сканируют QR-код, выбирают количество билетов и карточку, а затем нажимают «Купить».

Электронный билет хранится в разделе Ещё – Транспорт – Городской транспорт. Если покупка билета производится через камеру смартфона, страница открывается в браузере.

Там нужно выбрать «Проезд», количество билетов и способ оплаты через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. Для клиентов monobank процесс несколько упрощен.

Пассажир сканирует QR-код и нажимает «Подтвердить», затем билет открывается в браузере с QR-кодом для проверки. При расчете через камеру смартфона достаточно выбрать количество билетов и способ оплаты: monobank, Google Pay, Apple Pay или карту.

Билет мгновенно отображается на экране, а для подтверждения действительности приложение показывает статус с помощью геолокации.

Новая система оплаты за проезд в Виннице гарантирует, что каждый электронный билет действует 60 минут, а в документе указан бортовой номер транспорта.

