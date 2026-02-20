Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє пасажирам громадського транспорту розраховуватися швидко та безконтактно за допомогою смартфона.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці впроваджена через кольорові QR-коди, які поступово з’являються у всьому громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Про впровадження нової системи оплати за проїзд у Вінниці проінформували в місцевій транспортній компанії.

QR-коди від ПриватБанку виділяються жовтим кольором, а monobank – рожевим, але пасажири можуть розраховуватися карткою будь-якого банку.

Відповідно до рекомендацій Вінницької транспортної компанії, користувачам потрібно обрати свій банк, відсканувати QR та підтвердити транзакцію у застосунку.

Після завершення, на екрані смартфона з’являється електронний квиток із таймером дії 60 хвилин. Через застосунок «Приват24» користувачі сканують QR-код, обирають кількість квитків та картку, а після цього натискають «Купити».

Електронний квиток зберігається в розділі Ще - Транспорт - Міський транспорт. Якщо купівля квитка здійснюється через камеру смартфона, сторінка відкривається у браузері.

Там потрібно обрати «Проїзд», кількість квитків та спосіб оплати через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Для клієнтів monobank процес дещо спрощений.

Пасажир сканує QR-код і натискає «Підтвердити», після чого квиток відкривається у браузері із QR-кодом для перевірки. При розрахунку через камеру смартфона достатньо вибрати кількість квитків та спосіб оплати: monobank, Google Pay, Apple Pay або картку.

Квиток миттєво відображається на екрані, а для підтвердження його дійсності застосунок показує статус за допомогою геолокації.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці гарантує, що кожен електронний квиток діє 60 хвилин, а в документі зазначено бортовий номер транспорту.

