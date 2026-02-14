Доплаты для пенсионеров в Винницкой области увеличились после перерасчета за сверхурочный страховой стаж.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области повысились в связи с ростом минимальной пенсии с января 2026 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Этот показатель используется как база для расчета ряда надбавок, включая доплаты для пенсионеров в Винницкой области за сверхурочный страховой стаж.

Так что граждане, у которых продолжительность страхового стажа превышает установленную законом норму, автоматически получили увеличенные выплаты без подачи дополнительных заявлений.

Рост доплат для пенсионеров в Винницкой области затронул женщин со стажем более 30 лет и мужчин с более 35 лет страхового стажа, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

За каждый дополнительный год работы сверх норматива человеку начисляется 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Это означает, что женщина со стажем 40 лет получает 259,50 грн вместо 236,10 грн в прошлом году, а мужчина с таким же стажем получает 128,75 грн вместо 118,05 грн. Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Украинцам не нужно отдельно подавать заявление на перерасчет. Система работает автоматически: если страховой стаж превышает норматив, сумма выплаты растет пропорционально количеству дополнительных лет.

После прекращения трудовой деятельности Пенсионный фонд осуществляет перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума.

В 2026 году также выросли базовые социальные показатели, а планируемая ежегодная индексация пенсий должна частично компенсировать влияние инфляции и повышения потребительских цен.

