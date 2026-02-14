Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметнее на фоне роста цен на яблоки, фиксируемого в Украине и соседних странах из-за сокращения запасов и активных экспортных поставок, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что объемы качественных плодов в хранилищах быстро уменьшаются. Весенние заморозки в прошлом году и сложные условия хранения привели к потерям урожая, что ограничило предложение на внутреннем рынке и подтолкнуло производителей к пересмотру отпускных цен.

По данным Fresh Plaza, ситуация в Европе остается неравномерной. В странах Западной Европы значительные остатки сдерживают подорожание, в то же время восточный регион испытывает недостаток. В Украине дополнительным фактором стало подорожание хранения из-за перебоев с электроснабжением и использования дизельных генераторов.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Винницкой области отчасти связан с ростом внешнего спроса. Часть качественной продукции направляется на экспорт, в то время как на внутреннем рынке остаются ограниченные объемы, что влияет на ценовую динамику.

Операторы рынка прогнозируют усиление давления в феврале, поскольку запасы сокращаются быстрее обычного, а логистические затраты продолжают расти. Это будет сохранять высокую стоимость яблок для потребителей в ближайшей перспективе.

Кроме того, в Винницкой области также сообщали о возможности получить бесплатные продукты.

Центр работает с регулярным графиком, и переселенцы могут получать пособие один раз в 31 день. Благодаря этому, каждая семья может планировать свои запасы и организовывать питание без лишнего стресса.

