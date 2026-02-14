Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет быстро и безопасно покупать билеты, уменьшая время ожидания и очереди в транспорте.

В Виннице введена новая система оплаты за проезд, которая позволяет пассажирам рассчитываться за поездки через смартфон или банковские приложения, сообщает Politeka.

Теперь общественный транспорт города оснащен цветными QR-кодами: желтые предназначены для клиентов ПриватБанка, а розовые – для пользователей monobank.

Система работает с любой банковской картой, а коды постепенно появляются во всех автобусах и троллейбусах. Пассажиры ПриватБанка могут оплачивать через приложение «Приват24»: нужно сканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту, после чего документ хранится в разделе «Еще — Транспорт — Городской транспорт».

Альтернативно оплата производится через камеру смартфона. Открывается страница в браузере, где можно выбрать количество билетов и оплатить Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Для пользователей monobank процесс аналогичен: QR-код сканируют, нажимают «Подтвердить» и билет сразу открывается в браузере со всеми данными и QR-кодом для проверки. Оплата возможна через monobank, Google Pay, Apple Pay или карту.

Билет действителен 60 минут, а на нем указан бортовой номер транспортного средства. Если страница случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера.

По словам перевозчиков, новая система оплаты за проезд в Виннице значительно упрощает передвижение по городу, сокращает контактные операции с наличными деньгами и повышает безопасность пассажиров.

