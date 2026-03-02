Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году стартовала в рамках социальной инициативы, направленной на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программу реализуют в Харькове и Изюме с целью восстановления жилья и обеспечения базовых потребностей пострадавших из-за обстрелов или длительное время находившихся в опасных условиях.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает замену дверей и окон, починку крыши, восстановление стен и потолка. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие матери и родители, беременные женщины. Каждое обращение рассматривают индивидуально, даже если не хватает отдельных документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справки о доходах. Консультанты сопровождают заявителей на всех этапах, помогая подготовить бумаги.

Отдельное направление включает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей и лиц с серьезными проблемами здоровья. Специалисты обеспечивают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания. Жителям советуют внимательно следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения сроков подачи документов.

Инициатива позволяет снизить финансовую нагрузку, стабилизировать быт и предоставить адресную поддержку людям преклонного возраста в сложный период.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс