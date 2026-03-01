Подорожание проезда в Полтавской области коснулось жителей сел вблизи Кременчуга, сообщающих о росте стоимости поездок в пригородных маршрутках, сообщает Politeka.

Местные жители рассказали, что с 15 до 20 грн выросла цена проезда из Каменных Поток в Кременчуг. Для многих такое подорожание проезда в Полтавской области означает ощутимое увеличение ежедневных расходов.

Не смотря на рост тарифов, людям приходится пользоваться транспортом каждый день. Житель Каменных Поток отметил, что раньше платил по 15 грн. за поездку, а теперь отдает по 20 грн.

По его словам, если ехать не в Раковку, а в центр города маршруткой из села, то дорога обходится уже в 40 грн. Он также уточнил, что подорожание проезда в Полтавской области затронуло не все пригородные маршруты.

Другая пассажирка обратила внимание на состояние дороги из Каменных Поток в Кременчуг. Она возмущена тем, что цена билета растет, в то время как комфорт поездки только ухудшается.

В Кременчугском РВА объяснили, что перевозчики согласно закону больше не согласовывают повышение тарифов, а лишь информируют об этом Полтавскую ОВД.

Среди причин они называют рост стоимости топлива, запчастей и других расходов, связанных с обслуживанием транспорта. При этом и перевозчики, и пассажиры признают, что состояние дорог в пригородах Кременчуга остается ужасающим.

Напомним, что в феврале этого года до 20 грн. возросла стоимость поездки из села Кривуши и в обратном направлении. Ранее пассажиры платили на 3–4 грн. меньше в зависимости от рейса. В частности, маршрутка во Власовку стоила 16 грн, а в Светловодск 17 грн.

