Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на поліпшення умов проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році стартувала в межах соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі з метою відновлення житла та забезпечення базових потреб тих, хто постраждав через обстріли або тривалий час перебував у небезпечних умовах.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає заміну дверей і вікон, лагодження даху, відновлення стін і стелі. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні матері та батьки, вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо бракує окремих документів.

Для участі потрібно надати паспорт, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти супроводжують заявників на всіх етапах, допомагаючи підготувати папери.

Окремий напрямок включає домашній супровід самотніх літніх людей та осіб із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці забезпечують побутову підтримку та контролюють щоденні потреби.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на поліпшення умов проживання. Мешканцям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення термінів подання документів.

Ініціатива дозволяє знизити фінансове навантаження, стабілізувати побут та надати адресну підтримку людям поважного віку в складний період.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс