Рекомендуем следить за актуальными графиками отключения света в Одесской области на неделю со 2 по 8 марта.

Графики отключения света в Одесской области на неделю со 2 по 8 марта будут продолжаться из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты ДТЭК «Одеські електромережі» подготовили детальный график отключения света в Одесской области на неделю со 2 по 8 марта, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

02.03.2026 будут дополнительно выключать свет в пределах Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

в селе Новоселивка;

в селе Соболивка, улицы Польова и Шевченко;

в поселке Чубивка. ул. Прывокзальна.

Также 2 марта в пределах Великобуялицкой территориальной громады также будут действовать ограничения. Они продлятся с 9 до 17 часов по следующим адресам:

пос. Буялык улицы:

8-го Березня — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Б/Н

Армийська — 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Вдовыченка Ивана — 1–13

Выноградна — 1–100

Грушова — 1–39

Дудныка Андрия — 1, 1/А, 2–25, 3–7, 6/А, 16/А, 17/А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/А, 24/Б

Заводська — 1–27, 1А

Зализнычна — 1–49, 5, 7, 9, Б/Н

Зелена — 1–32, 4–8, 7А, Б/Н

Калынова — 1–120, 2А–2В, 3-А, 42А–42В, 44А, 46А–46В, 70А, 8А, 8Б

Кысельова — 1–182, 3, 4, 4А, 42-А, 47А, 55А, 68А, 70/Б, Б/Н

Мыру — 1–26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1А, 20

Одеська — 1–58, 1/Г, 1А, 1Б, 9А

Перемогы — 1–26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32

Пивденна — 1–40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Покровська — 1–185, 2А, 102А, 108А, 125А, 132А–132Б, 143А, 162А, 167А, 76А, 78/А, 90А, Б/Н

Прывокзальна — 1–16, 1/Б, 1А, 2/А, 2А–2В

Садова — 1–24, 2А, 3–9

Строкатои Нины — 1–5, 2А, 4/А

Театральна — 2–35

Тиныста — 1–28, 3, 4–9, 30

Тюрина — 42, 45, 46, 50, 54

Ушынського — 1–24

Центральна — 1–98, 1/А, 1/Б, 3В, 4А, 11/А, 12А–12Г, 13/А, 28/А, 40Б, 46А, 52А

Шкильна — 1–60, 1А, 2А, 5/Б, 6А, 8Б, 29А

Яни — 1–166, 1А, 152А, 153А

просп. Мыру — 1, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 13, 17

с. Велыкый Буялык улицы:

Базарна — 11–27, 29, 33, 35

Болгарська — 1–99, 100–300+

Комарова — 1–25, 3А

Перша

Преображенська — 1–99, 100–179А, 132А–132Б, 143А, 153А, 157, 159А, 159Б, 161А, 163, 165, 167, 169, 171

Степова — 1, 4, 5, 7, 12, 72, 74, 76, 78, 80, 146

Успенська — 5, 8, 9, 10, 11, 14–25, 31, 33

Хрысто Ботева — 7, 11, 14, 17–25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46

Шкильна — 1–9, 1А, 3А, 5А, 5/Б, 6, 60–63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 9

Яни — 1–160, 152А, 166, 2–29, 31, 33–42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98

просп. Мыру — 1, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 13, 17

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии: 03.03.2026 года с 08:00. до 19:00 в селе Яськы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Завершение отопительного сезона в Одесской области: когда прекратят подачу тепла в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: как магазины изменили цены.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.