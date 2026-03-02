Прогноз с 3 по 12 марта в Харькове предполагает, что первые дни месяца принесут прохладную и облачную погоду, так что рассказываем об этом больше.

Прогноз погоды с 3 по 12 марта в Харькове обещает повышение температуры и осадки в отдельные дни, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 3 по 12 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

3 марта небо будет полностью покрыто облаками, днем ​​осадков не ожидается, однако утром и вечером возможен мелкий дождь со снегом.

Температура днем ​​поднимется до +4°, ночью опустится до -3°. Ветер будет менять скорость 3-4 м/с, влажность будет колебаться от 70 до 90%.

На протяжении всего дня небо будет облачным. Днем колонка термометра поднимется до +5°, ночью температура будет колебаться от 0° до +1°.

5 марта небо снова будет покрыто облаками, в вечерние часы возможен мелкий снег. Дневная температура достигнет +4°, ночная +1°.

6 марта облачность продлится весь день, осадки маловероятны. Температура днем ​​+3, ночью +1, ветер слабый, влажность воздуха высокая.

7 марта атмосфера на улице будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Дневная температура достигнет +5°, ночная опустится до -3°, ветер 1,6–3,3 м/с, осадки не ожидаются.

8 марта солнце будет появляться лишь редко, осадков не будет. Температура днем ​​+8°, ​​ночью 0...+1°, ветер слабый, вероятность осадков до 10%.

9 марта будет облачно, но к вечеру возможны прояснения. Дневная температура +8°, ​​ночная +1°, ветер 2,6–3,4 м/с, вероятность осадков – до 23%.

10 марта день пройдет ясно, облака не омрачят небо. Дневная температура достигнет +10°, ночная +1°, ветер 2,4–3,2 м/с, осадки отсутствуют.

11 и 12 марта будут ясными, солнечными. Дневная температура поднимется до +11°, ночная будет оставаться 0…+3°.

Таким образом прогноз погоды с 3 по 12 марта в Харькове предусматривает постепенное потепление в конце недели.

