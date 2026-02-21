Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить деньги и время.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве в 2026 году продолжает предоставляться в виде горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или финансовых затруднений.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением высоких стандартов гигиены. Меню включает вегетарианские и веганские продукты, которые обеспечивают необходимую энергетическую ценность для пожилых людей.

Бесплатные обеды доступны как киевлянам, так и переселенцам из пострадавших регионов. Выдача проводится три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Основные точки раздачи: парк "Радуга" на ул. Мечты в 13:30, ул. Новомостицкая, 2-Г в 14:00 и ул. Нижний Вал, 23 в 15.30.

Организаторы призывают сообщать знакомых и соседей, чтобы поддержка дошла до всех, кто в ней нуждается. Кроме питания, волонтеры обеспечивают минимальное социальное сопровождение: общаются с пенсионерами, консультируют по здоровому образу жизни и базовым потребностям.

Благодаря этой инициативе, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и время, а также поддерживать социальные контакты даже в сложные периоды.

Организаторы рекомендуют ознакомиться с графиком заранее и соблюдать правила на каждой точке, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную выдачу помощи.

Регулярное посещение программы помогает пожилым людям чувствовать уверенность в завтрашнем дне и уменьшать тревогу по поводу ежедневных расходов.

