Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році стартувала в межах соціальної ініціативи підтримки літніх громадян і вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі. Вона спрямована на відновлення пошкодженого житла й забезпечення базових потреб людей, які постраждали від обстрілів або тривалий час перебували в небезпечних умовах.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає заміну дверей і вікон, ремонт покрівлі, відновлення стін та стелі. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо бракує окремих документів.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти супроводжують заявників на всіх етапах оформлення.

Окремий напрям включає домашній супровід самотніх літніх людей і громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку та допомагають у щоденних справах.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення умов проживання.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей участі.

Організатори наголошують, що своєчасне звернення дозволить отримати підтримку швидше та забезпечити необхідні умови для безпечного проживання.

