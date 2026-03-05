Координаторы уточняют, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале 2026 года после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Инициатива вновь работает для людей преклонных лет и внутренне перемещенных граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Программу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни». Команда каждый день готовит горячие обеды и напитки. Выдача стартует в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы просят сообщать о нуждающихся в особом внимании, чтобы ресурсы распределялись максимально адресно.

Координаторы уточняют, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. В пространстве предоставляют консультации по социальным вопросам, разъясняют доступные сервисы и создают возможности для общения, что оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние посетителей.

Отдельно предусмотрена адресная поддержка для граждан с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение.

Также стоит отметить, что с момента возобновления работы совершено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Это позволяет уменьшить нагрузку на пункт раздачи и охватить больше нуждающихся.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными сообщениями, чтобы планировать посещение и обеспечивать стабильную работу инициативы. Организаторы отмечают: дальнейшая реализация зависит от поддержки партнеров и наличия необходимых ресурсов.

