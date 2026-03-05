Якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Харкові може призвести до подорожчання ягід та фруктів.

Дефіцит продуктів у Харкові загострюється через нестачу сезонних працівників на аграрних підприємствах, повідомляє Politeka.

Вітчизняні фермери шукають способи забезпечити збір врожаю малини, полуниці, лохини та яблук, адже українські збирачі масово виїжджають до Європи через вищі зарплати та кращі умови праці.

За даними Держстату, у 2024 році площа малинників становила 5000 гектарів. Для збору ягоди необхідно близько 15 осіб на гектар, тобто понад 70 тисяч працівників. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначає, що без іноземних робітників Україна ризикує не зібрати урожай 2026 року та втратити позиції серед експортерів.

Проблема поширюється і на плантації лохини, полуниці та яблук. Українські господарства знаходять лише половину потрібної кількості збирачів всередині країни. Основна причина – низькі заробітки у порівнянні з Польщею, Італією та Іспанією, де пропонують житло, проїзд та кращі умови.

Деякі підприємства вже готові підвищувати оплату до польського рівня — до 1500 євро на місяць, щоб втримати українців на внутрішньому ринку. Інші виходять із ситуації через механізацію збору або пропонують покупцям самостійно збирати ягоди за нижчу ціну.

Для забезпечення кадрів звертаються до рекрутингових агентств із пошуком робітників із Бангладешу, Непалу, Індії та Африки. Некваліфікованим працівникам пропонують $500, а водіям і операторам складної техніки — $800.

Водночас українське законодавство встановлює високі вимоги для найму іноземців: зарплата не менше 10 мінімальних окладів і оформлення дозволів на проживання та працевлаштування. У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, що мають спростити ці процедури, але конкуренція з російськими роботодавцями залишається серйозною перешкодою.

Експерти застерігають: якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Харкові може призвести до подорожчання ягід та фруктів, а також до зниження обсягів експорту на міжнародні ринки

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс