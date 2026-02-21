Подорожание проезда в Винницкой области произошло на некоторых автобусных маршрутах, курсирующих из облцентра в близлежащие населенные пункты.

Подорожание проезда в Винницкой области коснулось маршрута «Винница-Казатин», где с 15 января 2026 стоимость билета увеличилась до 120 гривен, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Винницкой области начали говорить с момента, когда в Facebook опубликовали фото объявления о поднятии тарифов.

Причиной повышения называют рост расходов на топливо, техническое обслуживание автобусов и другие составляющие тарифа, которые не пересматривались в течение длительного времени.

На маршруте «Винница-Казатин» протяженность пути составляет 85 километров. До этого перевозчики устанавливали тариф значительно ниже экономически обоснованного, поэтому новая цена отражает актуальные расходы по перевозке.

Повышение стоимости происходит постепенно, чтобы не создавать значительную нагрузку на пассажиров. Следует отметить, что повышение тарифов происходит не только на маршруте в Казатин.

В целом в регионе пересматриваются цены на перевозку в связи с изменением экономических условий. Стоимость проезда по другим направлениям определяется в зависимости от расстояния и себестоимости перевозки.

При этом администрации перевозчиков пытаются поддерживать баланс между доступностью и экономической целесообразностью.

Цены на маршруте «Винница-Казатин» не пересматривались в течение длительного времени, и поэтому фактическая стоимость поездки была ниже рыночной. Новый тариф позволяет выровнять расценки по другим маршрутам в регионе и обеспечить стабильную работу перевозчиков.

Так что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, местным жителям Казатина и Винницы придется привыкать к подорожанию проезда в Винницкой области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.