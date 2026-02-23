Аналитики предупреждают, что без стабильного энергоснабжения дефицит продуктов во Львовской области может усугубиться в ближайшие месяцы.

Дефицит продуктов во Львовской области усугубляется из-за проблем с энергоснабжением, сообщает Politeka.

Олейнопрессовый завод "Эллада" в Киевской области временно остановил производство из-за постоянных отключений света, что создает угрозу дефицита продуктов во Львовской области. Предприятие не может работать на дизельных генераторах из-за избыточных затрат, поэтому вынуждено простаивать.

По словам владельца Виталия Аверкина, завод требует около 800 кВт в час. Генератор мощностью 1 МВт потребляет примерно 200-210 литров дизтоплива, а при морозах до -20°C - 220-225 литров.

Стоимость литра зимнего дизеля составляет 57–58 грн. Более дешевый вариант, который стоит 54–55 грн, выдерживает лишь -10°C, а во многих установках нет подогрева, из-за чего топливо замерзает. По подсчетам предприятия, производимая электроэнергия обходится почти в 16 грн за кВтч.

Завод имеет активные экспортные контракты, однако производство остановлено именно из-за нехватки электричества. Для работы офиса используется отдельный генератор на 40 кВт, не покрывающий потребности производства.

Руководство рассматривает альтернативы дизельным установкам, в частности газовую когенерацию и использование отходов — шелуху подсолнечника — для автономных станций. Стоимость котельной стартует от $2,5 млн за 1 МВт, когенерационных установок — около €1,2 млн. Такие проекты нуждаются в согласованиях, но себестоимость электроэнергии у них значительно ниже — 6–8 грн за кВтч.

В настоящее время предприятие проводит консультации с изготовителями оборудования и рассчитывает необходимые инвестиции. Аналитики предупреждают, что без стабильного энергоснабжения дефицит продуктов во Львовской области может усугубиться в ближайшие месяцы, влияя на цены и доступность товаров для населения.

