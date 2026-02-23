Прогноз на тиждень з 14 лютого по 2 березня в Харкові обіцяє мінливу погоду з поєднанням хмарності, опадів та коротких прояснень.

Прогноз погоди на тиждень з 14 лютого по 2 березня в Харкові передбачає суттєві зміни у температурних показниках та вологості, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 14 лютого по 2 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

24 лютого температура коливатиметься від -2° вночі до +2° вдень, при цьому йтиме дрібний дощ зі снігом, який посилиться вдень та триватиме до вечора. Вологість у цей день сягне майже 99%, а вітер буде слабкий – 1,1–3,4 м/с.

25 лютого ранок та день будуть хмарними, а вечір порадує ясним небом. Сніг з ночі вранці перейде у мокрий сніг, який протримається до середини дня. Температура коливатиметься від +1° до +3° вдень, а тиск відніметься до 749 мм.

У період з 26 по 27 лютого небо у місті частково ховатиметься за хмарами, але опадів майже не очікується. Зокрема, 26 лютого температура вдень сягне +1°, а вітер залишиться слабким – 2,8–3,9 м/с. 27 лютого хмари протримаються до вечора, після чого небо проясниться.

28 лютого синоптики передбачають ясне небо протягом усього дня, температура вдень підніметься до 0°, а вітер буде слабким – до 2,6 м/с. Вночі очікується мороз, стопчик термометра опуститься до -7°.

Ранок 1 березня також буде морозним, температура сягне позначки-7°. Перший день березня принесе хмарний ранок та вечір, вдень очікується коротке прояснення при температурі +2°.

2 березня весь день залишатиметься хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від -3° вночі до +3° вдень, вітер залишиться слабким – до 2,3 м/с, а вологість триматиметься на рівні 88–92%.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 14 лютого по 2 березня в Харкові демонструє типову для кінця зими мінливість.

