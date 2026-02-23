Работа для пенсионеров в Харькове включает предложения с умеренной нагрузкой и понятным графиком, что позволяет сочетать занятость с отдыхом, сообщает Politeka.
Объявление размещено на портале work.ua. Большинство вариантов ориентированы на людей старшего возраста, которые ищут дополнительный доход без интенсивного физического труда. Условия предусматривают официальное оформление и своевременную выплату денежных средств.
Восточный региональный центр страхового фонда документации открыл водительскую позицию со стажем от пяти лет. Оплата составляет 10 тысяч гривен. Среди обязанностей - управление служебным автомобилем CHERY ELARA, перевозка сотрудников и документов в пределах города и короткие командировки по области.
Еще одну вакансию предлагает кондитерское предприятие "Полюс ЛТД". Компания ищет грузчика на пятидневное расписание с 8:00 до 17:00. Заработок – 18 500 гривен. Работник будет заниматься комплектованием и перемещением продукции, предыдущий опыт не обязателен.
Работа для пенсионеров в Харькове представлена в производственной сфере. ФЛП Михайлюк М.В. приглашает слесаря-механосборщика с оплатой от 20 до 25 тысяч гривен. Требования включают в себя базовые технические навыки и внимательность к чертежам.
Эксперты отмечают, что такие предложения позволяют людям пенсионного возраста сохранять экономическую активность и поддерживать профессиональный опыт.
В городе ожидают, что количество подобных предложений в дальнейшем будет расти, учитывая спрос среди старшего поколения.
Местные работодатели отмечают, что открыты к сотрудничеству с опытными кандидатами и готовы учитывать их пожелания относительно условий занятости.
