В связи с проведением работ в сетях продлятся дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 24 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на 24 февраля вводятся из-за плановых работ в части населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества в следующих населенных пунктах:

пгт.Нови Санжары:

ул.Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 7 7 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 11 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденкивка улицы:

Господарська (б. 1, 2),

Ивана Мазепы (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Мыру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовый (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

С 8 до 17 часов будут выключать электричество в селе Забридкы из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточивание охватят следующие улицы:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

Также с 8 до 17 часов будут проводить профилактические работы в селе Супротывна Балка. В этой связи будут выключать электричество на улицах:

Говтвянська (б. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Набережна (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13),

Яблунева (б. 48)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

