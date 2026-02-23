Графики отключения света в Полтавской области на 24 февраля вводятся из-за плановых работ в части населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества в следующих населенных пунктах:

пгт.Нови Санжары:

  • ул.Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 7 7 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 11 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденкивка улицы:

  • Господарська (б. 1, 2),
  • Ивана Мазепы (б. 10б),
  • Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),
  • Мыру (б. 33, 41, 43),
  • Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),
  • Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),
  • пров.Степовый (б. 4, 6),
  • Тернова (б. 1, 3, 4)

С 8 до 17 часов будут выключать электричество в селе Забридкы из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточивание охватят следующие улицы:

  • Берегова (б. 1),
  • Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),
  • пров.Ласкавый (б. 2),
  • пров.Лисный (б. 3),
  • Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),
  • Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
  • Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
  • Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),
  • пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
  • пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

Также с 8 до 17 часов будут проводить профилактические работы в селе Супротывна Балка. В этой связи будут выключать электричество на улицах:

  • Говтвянська (б. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),
  • Набережна (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13),
  • Яблунева (б. 48)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

