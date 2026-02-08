Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 года и охватывает оплату водоснабжения, вывоза мусора и содержание жилищного фонда для всех категорий населения, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов платят 37,50 гривен в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 гривен. Платежи начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий от потребителей.

В коммунальном предприятии «Менокоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и увеличением зарплат персонала. Новые ставки, по словам представителей власти, обеспечивают бесперебойную работу систем обращения с отходами и поддерживают качество услуг в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались также социальные программы. В частности, проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для жителей, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты советуют своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и штрафов. Планирование бюджета и контроль начислений помогают получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную помощь для социально уязвимых категорий населения, что уменьшает финансовую нагрузку. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного и качественного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы своевременно получать информацию об изменениях тарифов и возможных компенсациях.

