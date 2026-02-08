Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 года и охватывает оплату водоснабжения, вывоза мусора и содержание жилищного фонда для всех категорий населения, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов платят 37,50 гривен в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 гривен. Платежи начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий от потребителей.

В коммунальном предприятии «Менокоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и увеличением зарплат персонала. Новые ставки, по словам представителей власти, обеспечивают бесперебойную работу систем обращения с отходами и поддерживают качество услуг в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались также социальные программы. В частности, проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для жителей, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

платежки

Специалисты советуют своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и штрафов. Планирование бюджета и контроль начислений помогают получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную помощь для социально уязвимых категорий населения, что уменьшает финансовую нагрузку. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного и качественного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы своевременно получать информацию об изменениях тарифов и возможных компенсациях.

