Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предполагает модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 года, включая водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов теперь платят 37,50 грн в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 грн. Счета начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий.

В «Менакоммунсервисе» отмечают, что изменения связаны с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат. Новые ставки позволяют обеспечить стабильную работу систем обращения с отходами и поддержать качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались и социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для жителей, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют платить счета вовремя во избежание задолженности и штрафов. Контроль начислений и планирование бюджета помогает получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий населения. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также подразумевает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы быть в курсе актуальных тарифов, возможных компенсаций и изменений в начислениях.

Рациональное использование ресурсов и своевременное планирование платежей помогает снизить финансовую нагрузку и сохранить стабильную работу жилищно-коммунальной системы.

