Найти работу для пенсионеров в Чернигове стало гораздо проще.

Работа для пенсионеров в Чернигове остается востребованной из-за возможности совместить стабильный доход с умеренной нагрузкой, сообщает Politeka.

На рынке труда появляются предложения, ориентированные на людей постарше с разным опытом и уровнем подготовки.

Среди актуальных вакансий на платформе work.ua должность уборщицы в компании «Сивертекс». Заработная плата составляет 10000 гривен. Обязанности включают в себя уход за производственными помещениями, сортировку отходов и поддержание чистоты в санитарных зонах.

Работодатель обеспечивает официальное оформление, фиксированный график с 7:00 до 15:30 и комфортные условия труда. В коллективе, по словам компании, работают люди всех возрастов, что способствует спокойной рабочей атмосфере.

Еще одна работа для пенсионеров в Чернигове – вакансия электромонтера на деревообрабатывающем комбинате «Сихе Украина». Уровень оплаты колеблется от 25300 до 27500 гривен и зависит от квалификации и стажа.

Требования к кандидатам предусматривают профильное образование, группу по электробезопасности не ниже третьей, навыки чтения схем, внимательность и ответственность. Опыт работы на производстве рассматривается как преимущество.

Предприятие предлагает социальные гарантии, возможность профессионального развития и современную оснастку. Локация удобна для доезда общественным транспортом, а график работы — сменный, четыре дня спустя два.

Также в городе доступна вакансия помощника оператора. Оплата стартует с 11 000 гривен, дополнительно предусмотрены бонусы и чаевые. Трудоустройство официальное, с посменным режимом, а новым сотрудникам оказывают обучение и поддержку при адаптации.

