Рекомендуємо жителям Кіровоградської області заздалегідь ознайомитися з графіками планових відключень світла на 25 світла.

Українцям озвучили нові графіки відключення світла у Кіровоградській області, що охоплять частину регіону 25 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українцям варто завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 25 лютого. Так, з 9 до 17 години вимкнення охоплять Кропивнцький район, проте обмеження будуть діяти лише в окремих населених пунктах:

Нова Павлівка вулиці:

Вільний Гай — 1, 1А, 3, 3А, 4А, 5, 5А, 7, 7А, 8А, 9, 11, 13, 15, 17, 18А, 19, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Тараса Шевченка — 2

Бережинка вулиці:

Будівельна — 1–2, 1А, 2А, 2Б, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6–8, 10–11, 13, 13Б, 16А, 17

Криворізька — 1, 1А, 2, 2А, 3–16, 18–23, 25, 27–34, 36, 39–44, 46–47, 50–52

Теплична — 1–2, 5, 11, 15, 18, 23, 29, 29А, 35, 40, 47

Шевченка — 1–2, 4, 15–20, 24, 28–32, 36–40, 37А, 44, 46

Квіткова — 17

Вишнева — 1–5, 7, 9–12, 14–18, 16А, 21, 28, 41

Затишна — 6, 8, 12А

Лісова — 1, 3, 5

Привілля вулиці:

Лівобережна — 1, 3–7, 15, 25, 25А, 31, 33, 37–39, 49, 55, 59, 71

Правобережна — 33–35, 38

Привілля — 4, 6, 27, 29, 35

З 9 до 17 години будуть обмеження в наступних населених пунктах Олександрійського району:

Тарасово-Шевченкове вулиці:

Діброви — 39, 39А, 40–42, 44–45, 48, 57, 61, 67

пров. Парковий — 2

Степова — 2, 8, 8А, 10, 13–14, 16

Червона Кам’янка вулиці:

пров. Захисників України — 1, 3, 5, 7

вул.Захисників України — 109, 111, 113–123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калинова — 4, 13, 17

Молодіжна — 1–3, 5–7, 9–22, 24

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.