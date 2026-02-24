Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье обеспечивают через сеть мест временного проживания, где доступно более 1000 свободных койок мест, сообщает Politeka.
Речь идет о модульных городках, шелтерах «Запорожремсервиса», общежитиях и благотворительных шелтерах, которые принимают внутренне перемещенных лиц.
Все эти варианты предусматривают проживание без денежной оплаты, что является важной поддержкой для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Чтобы узнать о свободных местах в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье, необходимо обратиться в профильные службы.
Актуальную информацию предоставляют по телефону 0617644265 в департаменте соцзащиты ЗОДА. Также работает горячая линия транзитного центра по номеру 0800331630, где сообщают о доступных местах на момент звонка.
Кроме этого, консультацию можно получить у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского по номеру 0953372260. Именно через эти контакты переселенцы могут уточнить, куда обратиться для поселения.
После получения информации о наличии мест в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье необходимо подготовить пакет документов.
Среди обязательных документов – паспорт и ИНН, справка внутренне перемещенного лица, документы о льготах при наличии, а также документы всех членов семьи.
Далее человек должен приехать в выбранное место временного проживания и заключить договор. Важно, что договор заключается на 6 месяцев с правом продления.
Если части документов отсутствуют на момент заселения, их разрешается предоставить в течение 30 дней. Также можно использовать приложение «Действие» для подтверждения необходимых данных.
