Новый график движения поездов в Полтаве уже вступил в силу и внес определенные коррективы в удобство передвижения пассажиров, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Полтаве был введен с 19 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Полтаве предусматривает изменения маршрутов пригородных пассажирских составов.

Теперь пригородный экспресс №7010/7009 курсирует с сообщением Сумы – Полтава-Южная вместо предыдущего маршрута Сумы – Люботин.

Отправление из Сум происходит в 15:36, а прибытие в Полтаву-Южную запланировано на 22:48. Обратный рейс №7012/7011 Полтава-Южная – Сумы отправляется в 6:15 и прибывает в Сумы в 14:38.

Изменения в маршрутах связаны с рассуждениями безопасности и призваны сделать путешествие более комфортным для пассажиров.

Кроме этого, новый график движения поездов в Полтаве затронул и международные сообщения. №63/64 «Оберег», курсирующий через город, теперь имеет согласованные стыковки в польском Перемышле с рейсами в Германию, Австрию и Чехию.

Национальный перевозчик увеличил количество международных маршрутов с 11 до 17, что позволяет пассажирам из нашего облцентра удобно путешествовать за границу.

"Укрзализныця" советует пассажирам внимательно проверять время отправления и прибытия перед поездкой.

Обновленное расписание учитывает не только безопасность, но и необходимость удобных стыковок, что делает путешествия более предсказуемыми и комфортными.

Учитывая изменения, следует планировать время в пути с учетом новых отправлений и прибытий.

В то же время национальный перевозчик отмечает, что обновления призваны создать больше удобств в поездках по Украине или за границу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.