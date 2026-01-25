Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также предусматривает помощь в ведении хозяйства при необходимости.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предусмотрено для переселенцев, нуждающихся в временном убежище, сообщает Politeka.

В Запорожье государственные и местные структуры обеспечивают жилищную поддержку для внутренне перемещенных лиц, не имеющих возможности самостоятельно арендовать или приобрести жилье. Программа направлена ​​на людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Помощь прежде всего рассчитана на маломобильных переселенцев и членов их семей. Для них подготовили специально обустроенные помещения, пригодные для продолжительного пребывания.

Срок проживания составляет 12 месяцев. Услуга финансируется из государственного бюджета и не предусматривает оплаты со стороны получателей.

Условия проживания включают в себя обустроенный быт, доступ ко всем необходимым удобствам и возможность самостоятельно готовить еду. Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также предусматривает помощь в ведении хозяйства при необходимости.

Кроме того, переселенцам оказывают поддержку в развитии социальных навыков и преодолении жизненных трудностей. При необходимости к работе привлекают профильных специалистов или соответствующие службы независимо от формы собственности.

Такой подход помогает людям быстрее адаптироваться к новым условиям и восстановить чувство стабильности. Для участия в программе предоставлятели услуг должны быть внесены в специальный реестр.

Физические или юридические лица должны отвечать требованиям Кабинета Министров и иметь собственное или арендованное помещение, пригодное для размещения переселенцев.

Первоочередное право на получение жилья имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью и пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за боевых действий.

Для включения в программу заявителям необходимо встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе общины или районной государственной администрации.

