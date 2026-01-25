Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области доступна для части украинцев.

Стартовала новая программа денежной помощи для ВПЛ в Запорожской области, можно получить в выплаты до 42 000 гривен, пишет Politeka.net.

Эстонский совет по делам беженцев приступил к внедрению «Программы экстренной поддержки средств к существованию» и открыл форму для регистрации.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области доступна в Михайловской общине - до 8 февраля 2026 года. При отборе заявок оценивается социальная и финансовая уязвимость домохозяйства. Предпочтение отдается:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

жителям общин, пострадавших в результате боевых действий;

людям без стабильного дохода или официального трудоустройства.

Обязательно нужно иметь хотя бы один подтверждающий документ, в частности:

справку ВПЛ, акт о разрушенном жилье, справку об инвалидности в результате войны, медицинские справки о ранениях, удостоверение УБД и т.д.

Подать заявку на получение денежной помощи могут домохозяйства, относящиеся как минимум к одной из определенных социально уязвимых категорий. В частности, право на участие имеют:

семейства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

семейства, где есть безработные лица старше 50 лет;

многодетные семьи, воспитывающие трое и более детей до 18 лет;

домохозяйства с детьми младше двух лет;

семьи, возглавляемые одинокими матерями или родителями;

семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или лица с хроническими заболеваниями;

домохозяйства, состоящие исключительно из лиц в возрасте 60 лет и старше;

семьи, где все трудоспособные члены в возрасте 18–49 лет безработны.

Полученные грантовые средства разрешается направить на развитие или поддержку хозяйственной деятельности, в частности:

приобретение крупного и мелкого рогатого скота;

закупку птицы и необходимого оборудования для ее содержания и выращивания;

развитие пчеловодства - ульи, пчелосемьи, инвентарь и специализированное оборудование;

приобретение оборудования для производства мяса, молока и переработки пищевых продуктов;

закупку сырья, инструментов, ветеринарных препаратов и услуг;

оплату доставки, монтажа оборудования и других расходов, согласованных внутри программы.

Важно: заявитель и члены его семьи не должны получать аналогичную финансовую помощь в течение последних 12 месяцев.

