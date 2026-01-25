Стартовала новая программа денежной помощи для ВПЛ в Запорожской области, можно получить в выплаты до 42 000 гривен, пишет Politeka.net.
Эстонский совет по делам беженцев приступил к внедрению «Программы экстренной поддержки средств к существованию» и открыл форму для регистрации.
Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области доступна в Михайловской общине - до 8 февраля 2026 года. При отборе заявок оценивается социальная и финансовая уязвимость домохозяйства. Предпочтение отдается:
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- жителям общин, пострадавших в результате боевых действий;
- людям без стабильного дохода или официального трудоустройства.
Обязательно нужно иметь хотя бы один подтверждающий документ, в частности:
- справку ВПЛ, акт о разрушенном жилье, справку об инвалидности в результате войны, медицинские справки о ранениях, удостоверение УБД и т.д.
Подать заявку на получение денежной помощи могут домохозяйства, относящиеся как минимум к одной из определенных социально уязвимых категорий. В частности, право на участие имеют:
- семейства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- семейства, где есть безработные лица старше 50 лет;
- многодетные семьи, воспитывающие трое и более детей до 18 лет;
- домохозяйства с детьми младше двух лет;
- семьи, возглавляемые одинокими матерями или родителями;
- семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или лица с хроническими заболеваниями;
- домохозяйства, состоящие исключительно из лиц в возрасте 60 лет и старше;
- семьи, где все трудоспособные члены в возрасте 18–49 лет безработны.
Полученные грантовые средства разрешается направить на развитие или поддержку хозяйственной деятельности, в частности:
- приобретение крупного и мелкого рогатого скота;
- закупку птицы и необходимого оборудования для ее содержания и выращивания;
- развитие пчеловодства - ульи, пчелосемьи, инвентарь и специализированное оборудование;
- приобретение оборудования для производства мяса, молока и переработки пищевых продуктов;
- закупку сырья, инструментов, ветеринарных препаратов и услуг;
- оплату доставки, монтажа оборудования и других расходов, согласованных внутри программы.
Важно: заявитель и члены его семьи не должны получать аналогичную финансовую помощь в течение последних 12 месяцев.
