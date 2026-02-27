Деталі перерахунку та розмір підвищення можна дізнатися в Пенсійному фонді, скориставшись індексацією пенсій з 1 березня у Запорізькій області.

З 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій з 1 березня у Запорізькій області на 12,1%, передає Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив, що підвищення охопить всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«Ця індексація на 12,1% перевищує минулорічну інфляцію на 4% і стосується всіх одержувачів пенсій», — зазначив міністр.

Він додав, що підставою для підвищення стала стабільність фінансів Пенсійного фонду. Вперше за багато років бюджет фонду на рік затверджений збалансованим, що гарантує передбачуваність виплат мільйонам українців.

«Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік бездефіцитний і становить понад 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує стабільність для понад 10 мільйонів пенсіонерів», — підкреслив Улютін.

Середній розмір пенсії у 2026 році становить близько 6 500 гривень, але значна частина одержувачів отримує менші виплати. Саме тому індексація є лише частиною комплексної реформи системи.

«Понад 4,3 мільйона українців мають пенсію нижче 6 тисяч гривень», — додав міністр.

Міністерство вже завершило підготовку нової моделі пенсійної системи та фіналізує законопроект, що гарантує довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Аналітики наголошують, що індексація пенсій з 1 березня у Запорізькій області допоможе зменшити соціальну нерівність та підтримати купівельну спроможність літніх громадян.

Деталі перерахунку та розмір підвищення можна дізнатися в Пенсійному фонді, скориставшись індексацією пенсій з 1 березня у Запорізькій області.

