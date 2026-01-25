В 2026 году отдельные категории украинских пенсионеров и дальше получают специальные доплаты для пенсионеров в Запорожье.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье продолжают предоставляться в 2026 году, часть даже выросла в размере из-за увеличения прожиточного минимума, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

В 2026 году отдельные категории украинцев и дальше получают специальные доплаты для пенсионеров в Запорожье, размер которых с 1 января был пересмотрен. Причиной повышения стал рост прожиточного минимума, от которого напрямую зависит сумма этих выплат.

В частности, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, в 2026 году получают ежемесячную доплату в размере 2 595 гривен. Это на 204 гривны больше, чем раньше, ведь прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос с 2391 до 2595 гривен.

Кто имеет право на надбавки:

Право на эту надбавку имеют украинцы, одновременно отвечающие следующим требованиям:

проживали или работали на радиационно загрязненных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993;

имеют официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

не осуществляют трудовую деятельность и фактически проживают в зоне.

Доплату не начисляют пенсионерам, которые после аварии выехали из загрязненных зон, а затем вернулись обратно. Она также не предусмотрена для переехавших или зарегистрировавшихся на этих территориях уже после катастрофы.

В случае выезда с территории отселения или его официального трудоустройства вне зоны доплату прекращают автоматически. Контроль осуществляется через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время проживание в радиационно загрязненных территориях подтвердили около 105 тысяч пенсионеров, а дополнительные расходы бюджета на повышение выплат в 2026 году составляют почти 300 млн грн.

