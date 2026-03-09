Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочалася в межах соціальної програми підтримки літніх громадян і вразливих родин, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізують у Харкові та Ізюмі.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкодженого житла та забезпечення базових потреб мешканців, які постраждали від обстрілів або тривалий час перебували у небезпечних умовах.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлення стін і стель. Перелік робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання фахівцями.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають окремо, навіть якщо бракує частини документів.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення та надають роз’яснення щодо процедури.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх людей поважного віку та громадян із серйозними проблемами здоров’я. Спеціалісти допомагають у побуті, з організацією щоденних справ і базовими потребами.

Координатори зазначають, що Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується спільно з міжнародними партнерами та має на меті покращення умов проживання. Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей.

Своєчасне подання пакета документів дозволяє пришвидшити розгляд звернення й отримати необхідну підтримку для безпечного проживання.

