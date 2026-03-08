В связи с плановыми работами в электросетях в Одесской области 9 марта 2026 будут действовать специальные графики отключения света.

ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Одесской области на понедельник, 9 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Эти обесточения будут применяться во время проведения плановых профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварийных ситуаций.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в Одесской области 9 марта коснутся города Беляевка. Там с 8:00 до 17:00 ограничение электроснабжения будет действовать для домов по улицам Костина, 7 Апреля, Атамана Головатого, Вишневая, Героев Общины, Балковской, 1, 3, 4, 5, 6 и 7 Днестровской.

Также локальные графики отключения света 9 марта 2026 года будут применяться в пределах Зеленогорского поселкового территориального общества в Одесской области. с 8 до 19 часов без электроэнергии останутся жители села Ясеново Второе по улицам Героев Украины и Степная, пишет Politeka.

Кроме того, прессслужба Черноморского городского территориального общества предупреждает, что в понедельник плановое обесточивание также состоится в поселке Александровка. Там с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жильцы дома по адресу ул. Виноградная, 34

