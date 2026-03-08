Местным советуют следить за официальными сообщениями, чтобы не пропустить актуальные объявления о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в рамках работы гуманитарных штабов и благотворительных организаций.

В частности, гуманитарный штаб оказывает помощь разным категориям населения в нескольких районах города с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

В Александровском районе обращаться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60. В Заводском районе помощь оказывается по адресу ул. Рыночная, дом. 2.

Внутри перемещенные лица должны предъявить справку, подтверждающую их статус. Поддержка предоставляется детям, пожилым людям, женщинам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и малоимущим семьям.

Кроме этого, в городе работает Благотворительный фонд «Каритас», оказывающий гуманитарную и психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Организация также обеспечивает услуги по уходу на дому для пожилых людей и лиц с инвалидностью на безвозмездной основе. Обратиться можно по телефонам +380503224600 и +380678018896 или по официальному сайту zp.caritas.ua.

Поддержку жителям города также оказывает фонд Help ЗП ЮА. Обращения принимаются по телефонам +38048518151458 и +380504545600.

Важно учитывать, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются не на постоянной основе, а в зависимости от ресурсов и программ поддержки.

