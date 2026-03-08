Прогноз на неделю с 9 по 15 марта в Харькове свидетельствует, что жители города могут рассчитывать на преимущественно ясную и сухую погоду.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Харькове подразумевает минимум осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

9 марта ночью температура опустится до 0°, а днем ​​поднимется до +8°. До обеда небо будет пасмурным, однако во второй половине дня облака разойдутся.

Ветер в течение дня будет слабым, от 2 до 3,8 м/с, а влажность воздуха снизится с 64% ночью до 46% днем. Осадков не предполагается, что делает день удобным для прогулок.

10 марта город встретит ясным небом и солнечной обстановкой на улице. Ночная температура составит +1°, днем ​​поднимется до +12°, чувствуя себя примерно так же.

Ветер будет слабым, до 2,9 м/с в дневные часы, а влажность воздуха будет колебаться от 90% ночью до 38% днем. Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Харькове предполагается отсутствие осадков.

11 марта в течение всего дня сохранится ясная атмосфера без осадков. Температура днем ​​поднимется до +13°, ночью ожидается +3°, ветер будет слабым до 1,9 м/с.

12 марта ожидается солнце и тепло, ночью температура будет +2 °, днем ​​поднимется до +15 °. Влажность воздуха утром составит 78%.

13 марта и 14 марта также сохранится ясная атмосфера на улице. Температура ночью будет колебаться от +1° до +2°, днем ​​до +14° и +13° соответственно.

15 марта тоже обещает ясное небо. Температура днем ​​достигнет +13 °, ночью будет около +2 °. Ветер будет оставаться слабым, до 4,4 м/с, а влажность днем ​​снизится до 21%.

Следовательно, местным жителям следует рассчитывать на стабильное солнце, слабый ветер и умеренную температуру днем.

