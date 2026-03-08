Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным экономическим показателям отрасли.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Изменения коснулись водоснабжения и канализации в местных общинах из-за роста минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что повлияло на расходы предприятий.

Кубометр воды теперь стоит 38,87 грн – на 7,2% больше, чем раньше. Стоимость отвода стоков повышена до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале объясняют, что старые тарифы покрывали лишь около 91% реальных затрат. Дополнительные средства будут направляться на оплату труда персонала, энергоресурсы и обязательные социальные начисления. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным экономическим показателям отрасли. Жителям советуют передавать показатели счетчиков, экономно потреблять воду и планировать затраты заранее.

Местные власти призывают внимательно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная помощь, что частично компенсирует дополнительную финансовую нагрузку.

Рациональное использование ресурсов помогает поддерживать стабильность сетей и уменьшать риски аварий в домах.

Дальнейшие изменения тарифов будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому жителям следует следить за обновлением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения