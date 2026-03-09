Подорожчання продуктів в Одесі привернуло увагу містян після оновлення даних щодо вартості популярних товарів у супермаркетах.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується за даними з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Офіційна статистика підтвердила подорожчання продуктів в Одесі в кількох сегментах. У березні 2026 року середні ціни на окремі позиції виявилися вищими, ніж середньомісячні показники лютого.

Найпомітніше це видно на прикладі овочів, фруктів та бакалії, які традиційно входять до щоденного споживчого кошика. Зокрема, жовтий болгарський перець наразі коштує в середньому 308,67 грн за 1 кг.

У лютому 2026 року середня вартість по магазинах становила 279,96 грн. У мережі Auchan 7.02.2026 кілограм перцю продавали за 279,90 грн. У Megamarket 9.02.2026 вартість сягала 347,10 грн.

Зріс і середній цінник на мандарини. У березні він становить 84,40 грн за 1 кг, тоді як у січні дорівнюва 70,83 грн. Ранее в Auchan мандарини продавали по 69,90 грн за 1 кг.

У категорії бакалії також зафіксовано зміни. Середня вартість гречки у березні становить 50,82 грн за 1 кг. У січні середній показник дорівнював 47,48 грн.

Станом на 22.02.2026 в Auchan гречку продавали по 42,90 грн, у Megamarket по 64,60 грн, у Metro по 47,90 грн, у Novus по 47,89 грн за 1 кг.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів в Одесі має комплексний характер. На формування вартості впливає війна, яка призводить до зменшення виробництва та скорочення поголів'я худоби і птиці.

Вагомим чинником залишається логістика, оскільки збільшуються витрати на транспортування і зростають ризики постачання.

Виробники також стикаються з перебоями електропостачання, що змушує їх використовувати генератори та сплачувати дорожчий газ для теплиць.

