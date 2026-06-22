Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже чувствуют жители региона, ежедневно покупающие еду в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражается на молочной продукции и бакалеи, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Днепропетровской области свидетельствуют данные с официального сайта Минфина. В июне 2026 года цены на сыр кисломолочный Просто наше 9% весом 300 граммов выросли в среднем до 99,13 грн.

Раньше средний ценник по магазинам составил 97,53 грн. В Megamarket сыр стоил 105,40 грн, у Metro 95,00 грн, а у Novus 96,99 грн. Индекс потребительских цен на товар в феврале составил 101,51%, что отражает рост стоимости на 1,51% по сравнению с маем.

Сыр твердый Звена Гора голландский 45% также вырос в цене. Средняя стоимость в феврале достигла 602,15 грн. за килограмм, тогда как в мае она составляла 539,04 грн.

В Megamarket сыр продают по 637,50 грн, у Metro за 566,80 грн. Рост связан с комплексными факторами, среди которых война, перебои в энергоснабжении и повышение стоимости логистики.

В категории бакалеи отмечено подорожание продуктов в Днепропетровской области на примере гречки. Средняя цена в июне 2026 года составила 49,85 грн за килограмм, тогда как в мае она равнялась 47,48 грн.

В магазинах Auchan килограмм стоил 41,90 грн, у Megamarket 61,70 грн, у Metro 47,90 грн, у Novus 47,89 грн. Индекс потребительских цен на гречку составил 102,55%, что означает увеличение на 2,55% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты объясняют, что повышение ценников в популярных супермаркетах связано со многими факторами. Это и война, и перебои в электроснабжении, и непростая экономическая ситуация в стране.

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