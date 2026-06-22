Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відчувають мешканці регіону, які щодня купують їжу в супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображається на молочній продукції та бакалії, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Дінпропетровській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну. У червні 2026 року ціни на сир кисломолочний Простонаше 9% вагою 300 грамів зросли в середньому до 99,13 грн.

Раніше середній цінник по магазинах становив 97,53 грн. У Megamarket сир коштував 105,40 грн, у Metro 95,00 грн, а у Novus 96,99 грн. Індекс споживчих цін на цей товар у лютому склав 101,51%, що відображає зростання вартості на 1,51% порівняно з травнем.

Сир твердий Звени Гора голандський 45% також виріс в ціні. Середня вартість у лютому досягла 602,15 грн за кілограм, тоді як у травні вона становила 539,04 грн.

У Megamarket сир продають за 637,50 грн, у Metro за 566,80 грн. Зростання пов’язане з комплексними чинниками, серед яких війна, перебої в енергопостачанні та підвищення вартості логістики.

У категорії бакалії відзначено подорожчання продуктів у Дніпропетровській області на прикладі гречки. Середня ціна у червні 2026 року склала 49,85 грн за кілограм, тоді як у травні вона дорівнювала 47,48 грн.

У магазинах Auchan кілограм коштував 41,90 грн, у Megamarket 61,70 грн, у Metro 47,90 грн, у Novus 47,89 грн. Індекс споживчих цін на гречку склав 102,55%, що означає збільшення на 2,55% порівняно з попереднім місяцем.

Експерти пояснюють, що підвищення цінників у популярних супермаркетах повʼязане з багатьома факторами. Це і війна, і перебої в електропостачанні, і непроста економічна ситуація в країні.

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