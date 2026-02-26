Завершення опалювального сезону в Одеській області в 2026 році дозволить жителям плавно перейти на теплішу пору року.

В Одеській області наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Документ не прив’язує завершення сезону до конкретної дати. Тепло припиняють подавати, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дає змогу поступово переводити котельні та тепломережі в літній режим роботи без різких перепадів у житлових будинках і соціальних об’єктах.

Фахівці радять мешканцям у 2026 році:

перевіряти стан батарей та вентиляційних решіток;

контролювати температуру в оселі;

планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість;

стежити за показниками лічильників і передавати їх до тепломережі.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон в Одесі розпочав поетапне відключення 31 березня. У Білгороді-Дністровському батареї вимкнули трохи раніше — 25 березня. Житлові будинки, бюджетні установи та інші споживачі отримували тепло за потребою, а середньодобова температура регулювала строки відключення, щоб уникнути різких перепадів у приміщеннях. Поступове завершення сезону дозволило мешканцям зберегти комфорт у квартирах, а міським службам — економити енергоресурси.

Також варто зауважити, що завершення опалювального сезону в Одеській області цього року дозволить жителям плавно перейти на теплішу пору року, а також планувати витрати на обігрів осель.

