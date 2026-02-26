В Одеській області наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.
Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.
Документ не прив’язує завершення сезону до конкретної дати. Тепло припиняють подавати, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дає змогу поступово переводити котельні та тепломережі в літній режим роботи без різких перепадів у житлових будинках і соціальних об’єктах.
Фахівці радять мешканцям у 2026 році:
- перевіряти стан батарей та вентиляційних решіток;
- контролювати температуру в оселі;
- планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість;
- стежити за показниками лічильників і передавати їх до тепломережі.
Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон в Одесі розпочав поетапне відключення 31 березня. У Білгороді-Дністровському батареї вимкнули трохи раніше — 25 березня. Житлові будинки, бюджетні установи та інші споживачі отримували тепло за потребою, а середньодобова температура регулювала строки відключення, щоб уникнути різких перепадів у приміщеннях. Поступове завершення сезону дозволило мешканцям зберегти комфорт у квартирах, а міським службам — економити енергоресурси.
Також варто зауважити, що завершення опалювального сезону в Одеській області цього року дозволить жителям плавно перейти на теплішу пору року, а також планувати витрати на обігрів осель.
